Paulo Sérgio: «Tiro o chapéu à equipa»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, considerou “muito importante” a vitória de ontem à noite, “valorizada por um adversário com qualidade e muitos pontos fortes”.

Um êxito alicerçado, disse o responsável do conjunto alvinegro, “na forma como a equipa soube parar a criação do Marítimo”. “Tiro o chapéu aos meus jogadores pela exibição e pelo que souberam fazer sem bola e com ela”, apontou.

Paulo Sérgio gostou do desempenho do Portimonense, “uma verdadeira equipa, agressiva, pressionante e audaz e, finalmente, com uma boa entrada em jogo”. “A vitória vem reforçar as nossas esperanças e sempre dissemos que tudo se resolveria na última jornada. Estamos preparados para isso e queremos somar 11 ou 12 pontos dos 18 que ainda estão em disputa”, disse .