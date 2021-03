Paulo Sérgio: «Tivemos erros de critério»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, assumiu as culpas da equipa após a derrota no reduto do Santa Clara.





"Jogámos mal, mas ficou por assinalar um penálti evidente, houve corte com a mão do Fábio Cardoso. São muitos lances destes contra o Portimonense", lamentou o técnico, reconhecendo: "Não entrámos bem no jogo e registo uma total inépcia na primeira parte. Na segunda, conseguimos entrar no jogo, mas tivemos erros de critério nos últimos 30 metros. Não estou nada satisfeito."