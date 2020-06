Paulo Sérgio: «Trabalhamos para que as coisas nos saiam bem»

Paulo Sérgio demonstrou-se contente com o importante triunfo (0-1) do Portimonense na deslocação ao terreno do Famalicão, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS, aquele que é o quinto jogo consecutivo dos algarvios sem perder (três triunfos e dois empates).





"Não estou surpreendido. Nós trabalhamos para que as coisas nos saiam bem. Queremos que as coisas nos saiam melhor ainda porque somos ambiciosos. A equipa teve uma atitude muito boa no dia-a-dia. Os jogos não se ganham só no dia de jogo. Ganham-se todos os dias. A equipa tem tido um comprometimento, um compromisso, uma atitude diária que é muito boa. Quem trabalha só pode esperar bons resultados. Por vezes a sorte também faz parte, mas quem trabalha normalmente tem sucesso", começou por referir o treinador dos algarvios."O caminho é longo, árduo. Ainda falta muita coisa para aquilo que nós queremos. A qualidade sempre lá esteve. Temos jogadores com qualidade, mas o compromisso e a atitude coletiva temos melhorado a cada partida. O caminho é este.""A segunda parte não foi sofrida. Foi talvez em termos emocionais. Tivemos várias oportunidades para aumentar o marcador para estamos mais sossegados até ao final, mas não fomos eficazes. O Famalicão é uma equipa com muita qualidade e a qualquer momento podia causar dano. Sofrida nesse sentido. Mas continuámos a criar situações para marcar na segunda parte. Foi um jogo muito capaz. Tiro o chapéu aos nossos atletas pelo desempenho que tiveram aqui.""Não foi o Famalicão que entrou adormecido. Nós é que não deixámos o Famalicão fazer o jogo que gosta de fazer. Foi muito mérito do Portimonense na forma como o Famalicão teve as suas dificuldades. Vínhamos preparados para isto. Há que dar mérito ao que o Portimonense fez aqui contra a equipa que é a verdadeira revelação desta Liga", finalizou.