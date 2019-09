Pedro Sá: «Entrar bem será muito importante»

O Portimonense vem de duas derrotas consecutivas, com Sporting e Moreirense, e nesses dois jogos sofreu três golos logo nos minutos iniciais. "Vimos os erros que cometemos, os quais não podem repetir-se, e entrar bem diante do FC Porto será determinante para conseguirmos um resultado positivo", assinala o trinco Pedro Sá, de 25 anos.

"A paragem do campeonato veio em boa altura e serviu para trabalharmos algumas coisas que não estiveram bem nos últimos jogos e também para melhorarmos o entrosamento, pois chegaram jogadores novos recentemente", adianta o futebolista dos alvinegros.

Pedro Sá espera "um jogo difícil, como sempre sucede contra os grandes, que dispõem de outros recursos e de equipas acima da média, o que não significa que ganhem os jogos todos".

O médio do Portimonense assinala "a crescente competitividade do nosso campeonato, com equipas que lutam pela permanência a roubarem pontos aos grandes com alguma frequência". "Se estivermos concentrados e jogarmos o nosso futebol, com confiança, não deixaremos de passar por dificuldades, mas será também um jogo muito difícil para o FC Porto", alerta.

Pedro Sá vê o Portimonense "com um plantel muito competitivo e várias soluções para cada lugar, o que faz acreditar numa boa temporada". No quarto ano no clube, não esconde "o desejo de continuar a ajudar o clube a subir degraus".