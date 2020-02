Pedro Sá: «Jogámos sem medo e esse tem de ser o nosso método»

Pedro Sá, médio do Portimonense, lamentou o desperdício da sua equipa, na derrota por 1-0 no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, na 22.ª jornada do campeonato nacional.





"Mais uma derrota frente ao FC Porto não era o pretendido. Atitude excelente e devíamos ter concretizado as ocasiões que criámos, que foram algumas", revelou à Sport TV.No entanto, o jogador de 26 anos, já aponta baterias para os compromissos futuros: "Tirar as coisas boas daqui, porque ainda há muito campeonato pela frente. Estamos a quatro pontos da linha pretendida e quem reagir melhor às adversidades vai conseguir a permanência."Já na análise ao jogo, Pedro Sá voltou a insistir na ineficácia, mas apontou o caminho: "Originámos várias ocasiões no primeiro tempo e se tivéssemos marcado complicávamos muito a vida ao FC Porto que acusou desgaste do compromisso europeu. Jogámos sem medo e esse tem de ser o nosso método. Quem tem a bola está mais perto de ganhar e com trabalho e humildade vamos chegar onde pretendemos."