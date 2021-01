Pedro Sá perto do regresso

O médio Pedro Sá, afastado da competição há quase dois meses devido a uma lesão no cotovelo direito, que obrigou mesmo ao recurso a uma intervenção cirúrgica, poderá voltar em breve às opções do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio. O jogador está a ser reintegrado progressivamente nos trabalhos de grupo. O japonês Honda, em Portimão há cerca de um mês, definirá o futuro em breve.