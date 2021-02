Penálti que ditou derrota frente ao Sp. Braga gera indignação

O penálti que ditou a derrota em Braga deixou os responsáveis do Portimonense indignados e ontem circularam pelas redes sociais lances de contacto físico na área dos bracarenses que, na opinião dos algarvios e a haver um critério uniforme, mereceriam o mesmo castigo, assim como imagens da partida anterior, com o Boavista.

Atendendo a que o próximo jogo também é no Norte, em Paços de Ferreira, os alvinegros não regressaram a casa e farão de Penafiel a sua base nos próximos dias. O reforço Lee, extremo sul-coreano emprestado pelos belgas do Sint-Truiden, já está com o grupo, enquanto o guarda-redes Ricardo Ferreira, que saiu lesionado no jogo com o Sp. Braga, fez ontem exames ao adutor da coxa direita e o resultado será conhecido hoje.