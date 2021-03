Plantel do Portimonense ajuda pequeno Duarte

O plantel e a equipa técnica do Portimonense associaram-se a uma iniciativa que visa angariar fundos para ajudar Duarte Crista, criança de oito anos que sofre de uma doença rara (síndrome Lennox Gastaut, encefalopatia epilética de difícil controle), sem que os pais disponham de recursos para custear os tratamentos.





Os pequenos gestos fazem a diferença e, se todos preservarmos esta filosofia, somos capazes de marcar a vida de alguém...

Uma camisola dos alvinegros, que ganhou o nome do antigo treinador Vítor Oliveira, autografada por todo o grupo, será sorteada (através da venda de rifas online) pela Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro (AEGIA), destinando-se os valores apurados aos tratamentos de que o Duarte, residente em Nogueira da Regedoura, Aveiro, necessita.Numa mensagem difundida na página da associação no Facebook, o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, apela ao espírito solidário e à participação de todos, a fim de melhorar a saúde e a qualidade de vida do pequeno Duarte.