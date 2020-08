Plantel do Portimonense testado no regresso

Os jogadores do Portimonense viram as férias encurtadas em relação a anos anteriores, por força de uma temporada atípica devido à pandemia da Covid-19. A





manhã, no regresso ao trabalho, todos serão testados de forma a que estejam garantidas as necessárias condições de segurança para o início dos treinos às ordens de Paulo Sérgio, os quais estão agendados para a próxima segunda-feira.Ainda subsistem várias questões pendentes no plantel alvinegro, que serão resolvidas ao longo dos próximos dias.