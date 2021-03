Poha deve ser aposta de novo

O médio Poha, emprestado pelo V. Guimarães em janeiro, foi a grande novidade do Portimonense diante do Tondela (titular pela primeira vez) e, tendo em conta o seu bom desempenho, deve manter-se no onze diante do Santa Clara, amanhã à tarde, nos Açores, permanecendo Willyan a defesa-central, ao lado de Maurício.