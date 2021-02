Poha emprestado pelo Vitória de Guimarães ao Portimonense

O Portimonense garantiu esta segunda-feira os serviços do médio francês Poha, de 23 anos, que chega cedido pelo Vitória de Guimarães, com opção de compra num valor que não foi divulgado.





O jogador foi apontado durante o dia ao Nantes, de França, mas o bom relacionamento entre as sociedades desportivas de Portimonense e de Vitória de Guimarães e a conversa mantida entre os respetivos presidentes, Rodiney Sampaio e Miguel Lisboa, leva a que o jogador continue no futebol português.O Portimonense também estabeleceu contactos com o Lyon, visando a cedência do médio brasileiro Camilo, mas a circunstância de Poha já conhecer o futebol português e estar adaptado ao mesmo foi determinante na opção tomada.Os algarvios inscreveram também nesta segunda-feira o avançado brasileiro Iury Castilho, que esteve emprestado até dezembro aos japoneses do Renofa, e até ao fecho do mercado podem surgir mais novidades.