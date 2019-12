Portimão inaugura pavilhão da Boavista no dia da cidade

Portimão assinala o dia da cidade, esta quarta-feira, com a inauguração do pavilhão da Boavista, um equipamento destinado à prática de várias modalidades desportivas e que passará a ser a casa do futsal do Portimonense, esta época em estreia na 1.ª Divisão nacional.O recinto dispõe de capacidade para 480 pessoas e a construção iniciou-se há mais de uma década, ficando os trabalhos inacabados devido à falência da empresa que ganhou o concurso. A conclusão do pavilhão foi uma das bandeiras da programação de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019 e custou aos cofres da Câmara Municipal da cidade algarvia cerca de 1,3 milhões de euros.Os festejos do dia da cidade terão como palco precisamente o pavilhão da Boavista, ali decorrendo, durante a tarde desta quarta-feira, uma sessão solene e ainda a atribuição de medalhas e títulos honoríficos e a gala do desporto, com homenagem aos campeões portimonenses na época desportiva 2018/19.Refira-se, ainda, que o encerramento da Cidade Europeia do Desporto está marcado para a próxima sexta-feira, no Portimão Arena, a partir das 21 horas, sendo um concerto dos HMB o ponto alto da noite.