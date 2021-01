Portimonense à espera que Honda decida

Keisuke Honda, médio japonês que se encontra em Portimão a avaliar as estruturas do clube e a conhecer a cidade, decidirá nos próximos dias se assinará contrato com os alvinegros. Noutra nota, o Portimonense sofreu, em Vila do Conde, a maior derrota da época (0-3), mostrando grande fragilidade no capítulo defensivo, algo que Paulo Sérgio começará a trabalhar apenas amanhã à tarde: como o próximo jogo (receção ao Belenenses SAD) será apenas dia 18, o grupo goza hoje o segundo de dois dias de folga.