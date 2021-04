Portimonense anuncia contratação de dois jovens para os sub-23

O Portimonense anunciou este sábado a contratação de dois jovens dinamarqueses de origem árabe que passarão a integrar na próxima época a equipa de sub-23, o médio Dodi Rasmussen, internacional pela Dinamarca no escalão sub-16, e o avançado Oliver Rasmussen.





Dodi tem 18 anos e cumpriu nove épocas nos escalões de formação do Manchester City. Já o seu irmão Oliver tem 19 anos e conta com passagens pelo Manchester City (uma época) e Bolton (quatro épocas).Ambos cumpriram um período de adaptação em Portimão, confirmando qualidades que levaram a SAD do Portimonense a apresentar-lhes propostas para integrarem o plantel sub-23, atendendo a que se tratam de jovens promissores e com larga margem de progressão.Os dois jovens já posaram para a foto ao lado do presidente da SAD, Rodiney Sampaio, que lhes deu as boas-vindas.