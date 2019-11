Portimonense atinge fasquia dos mil atletas

O Portimonense atingiu na época desportiva 2019/20, pela primeira vez na sua história, a fasquia dos mil praticantes, sendo concretizado, segundo o presidente Fernando Rocha, "um dos maiores sonhos do elenco diretivo eleito há ano e meio". Esta sexta-feira decorreu uma festa no Portimão Arena que contou com a presença de todas as equipas do clube.O número alcançado "mostra a força e a vitalidade do Portimonense e o importante trabalho do clube na promoção do desporto e no âmbito social, ajudando a desenvolver, de forma integrada e inclusiva, a juventude do concelho e inclusive de localidades vizinhas".Futebol (juvenil e veteranos), futsal, basquetebol, andebol e eSports formam o conjunto de modalidades praticadas pelo clube, num universo que, adianta Fernando Rocha "abrange, no mesmo espírito, as duas equipas de futebol profissional da esfera da SAD".O Portimonense poderá albergar outras modalidades no futuro próximo "desde que de uma forma sustentada e com um projeto bem delineado", assinala Fernando Rocha, dando o exemplo do eSports: "Um vice-presidente propôs a ideia e assumiu a responsabilidade de a desenvolver, com uma grande adesão num curto espaço de tempo".No domínio das infraestruturas, "cumprimos a nossa promessa eleitoral, que passava por construir mais um campo de futebol para o trabalho da formação, e também substituímos o piso sintético do campo antigo, além de melhorarmos as condições do departamento médico e do ginásio", refere Fernando Rocha.O presidente do Portimonense salienta também "a componente humana, registando-se um enorme salto qualitativo por via do regresso ao clube do professor José Augusto e da sua equipa, com grande experiência, inclusive a nível do futebol profissional, o que tem permitido desenvolver dinâmicas de trabalho que estão à vista de todos e, entre outros méritos, resultou na classificação da nossa academia com o nível 4, pela Federação Portuguesa de Futebol".Num horizonte próximo os responsáveis do Portimonense esperam avançar com a construção de mais dois campos de futebol, um sintético e outro com relva natural. "É um propósito que temos em mente e decorrem contactos com vista à sua concretização, assim como tencionamos alargar o departamento médico e o ginásio, uma vez que esses espaços já são exíguos para as nossas necessidades e para os especialistas que connosco trabalham, onde se incluem treinadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas", diz Fernando Rocha.Nas modalidades de pavilhão "temos vindo a crescer a um ritmo notável e temos também aí um sonho, a construção de um pavilhão próprio. Será um projeto a concretizar nos próximos mandatos, por quem estiver à frente do clube, mas queremos desde já ir desbravando caminho para que esse sonho se transforme em realidade".