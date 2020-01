Portimonense contrata avançado japonês

O Portimonense assegurou a contratação a título de empréstimo do japonês Takuma Nishimura, um avançado de 23 anos que atua desde o início da temporada passada nos russos do CSKA Moscovo. A confirmação da chegada do dianteiro nipónico foi dada pelo site da Liga Portugal, que na página referente às inscrições dá conta da entrada da documentação a propósito do jogador asiático.





Nishimura torna-se assim no terceiro jogador japonês do plantel do Portimonense, juntando-se a Shuichi Gonda e Koki Anzai, reforçando os algarvios num acordo inicial de uma cedência até final da temporada, ficando o clube com opção de compra no término da cedência.Contratado ao Vegalta Sendai em 2018/19, o jogador nipónico esteve presente na atual temporada em oito encontros dos russos, nos quais apontou dois golos, ambos na Taça da Rússia, na vitória por 3-1 sobre o Alaniya Vladikavkaz.