Portimonense contrata médio Toki Hirosawa

O médio japonês Toki Hirosawa foi contratado pelo Portimonense, depois de se ter destacado no futebol jovem do seu país, ajudando a sua equipa, o Yamanashi Gakuin, a vencer o campeonato universitário, no início de janeiro.

Toki Hirosawa passou pelos escalões de formação do Shonan Bellmare e vive agora a sua primeira experiência fora do Japão. No Portimonense, o médio irá trabalhar, numa fase inicial, com a equipa de sub-23. A duração do contrato não foi divulgada.