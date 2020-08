Portimonense defronta Reading esta terça-feira

O Portimonense terá esta terça-feira o seu segundo teste da pré-temporada, frente aos ingleses do Reading, que estão a realizar um curto estágio no Algarve, num ensaio à porta fechada.





O Reading, que recentemente contratou Veljko Paunovic para o comando técnico, terminou a época passada no 14º lugar do Championship, segundo escalão do futebol inglês.O Sporting (derrota por 2-1) foi o primeiro adversário do Portimonense na pré-época. Embora tenham chegado recentemente, não está afastada a possibilidade dos mais recentes reforços dos algarvios, o defesa-central Maurício, o avançado Fabrício e o extremo Júlio César, atuarem durante alguns minutos, pois os três estavam em competição, os dois primeiros no Japão e o último no Brasil.