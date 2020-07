Portimonense e o boicote do Aves à última jornada: «Não acredito que não venham a jogo»

Theodoro Fonseca, acionista maioritário do Portimonense, comentou esta sexta-feira, em declarações a Record, a decisão do Aves não ir a jogo na última jornada da Liga NOS, encontro que está marcado entre as duas equipas, no Estádio Municipal de Portimão, para o próximo dia 26.

"Eu não comento sobre o que acontece na vida dos vizinhos. O nosso foco é contra o Paços de Ferreira [encontro marcado para esta segunda-feira]. Não acredito que não venham a jogo, mas prefiro não comentar, o problema é deles. O nosso foco agora é o jogo com o Paços de Ferreira. Tínhamos dez finais, agora faltam apenas duas. Estamos focado até ao final", começou por referir o dono da SAD do clube algarvio.

Quanto ao principal objetivo da equipa, a manutenção no principal escalão, Theodoro Fonseca revelou que os jogadores sentem-se "confiantes", elogiando ainda o trabalho de Paulo Sérgio no comando da equipa.

"A equipa esteve sempre muito confiante, a chegada de Paulo Sérgio deu um novo ânimo e uma nova vida aos jogadores. Estão focados no trajeto, têm estado a jogar muito bem e vamos a jogo", concluiu.