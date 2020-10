Portimonense em destaque na Ásia com titularidade de Gonda e Anzai na seleção do Japão

A titularidade do guarda-redes Gonda e do lateral-direito Anzai no jogo entre as seleções do Japão e dos Camarões (0-0), disputado na sexta-feira, fez do Portimonense o clube mais representado no onze inicial dos nipónicos, o que sucedeu pela primeira vez.





Um dado que teve amplo destaque nos meios de comunicação asiáticos, salientando a aposta do Portimonense, ao longo dos últimos anos, no mercado japonês, primeiro com Kanazaki e Nakajima e agora com Gonda e Anzai.O Portimonense e o futebol português tiveram abundantes referências na imprensa do Japão, com o nosso campeonato a despertar cada vez maior curiosidade naquela parte do globo.Além do Japão o Portimonense está atento a outros países da Ásia e ainda na época passada contou nos seus quadros com o internacional iraquiano Mohanad Ali, enquanto esta época contratou o malaio Safawi Rasid e em janeiro deverá chegar o iraniano Salmani.Na seleção do Japão que defrontou os Camarões atuaram apenas jogadores ao serviço de clubes europeus: dois do Portimonense e um de cada do Bolonha, Marselha, Zwolle, Sampdoria, Leganés, Hannover 96, Armínia Bielefeld, Liverpool e Werder Bremen.