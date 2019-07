Portimonense em negociações com o Bahia para o empréstimo de Everson

O defesa-central Everson, de 21 anos, é pretendido pelo Portimonense e decorrem negociações com o Bahia que deverão traduzir-se, nos próximos dias, num acordo com vista à cedência do jogador por uma época.





O futebolista, que já disputou 11 jogos no Brasileirão, tendo disputado também desafios da Copa Sudamericana e da Copa do Brasil, foi pouco utilizado este ano (apenas atuou em dois encontros) e a saída para Portugal é vista como uma boa solução para a sua carreira.Segundo a imprensa da Bahia, Everson deverá prolongar o vínculo com o seu atual clube, que termina em 2020, antes de viajar para Portugal.