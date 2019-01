Portimonense empata a um golo com alemães do Duisburgo

O Portimonense empatou esta quarta-feira a um golo com o Duisburgo, penúltimo classificado da 2.ª Divisão da Alemanha, em jogo de treino disputado no Estádio Municipal de Portimão.Bomhauer (54') colocou os germânicos em vantagem e no mesmo minuto João Carlos igualou. António Folha, treinador do Portimonense, recorreu aos menos utilizados do conjunto principal e a alguns elementos da equipa sub-23 durante uma hora e só na meia-hora final colocou em campo um onze próximo do habitual, sem Jackson Martínez, ue segue um programa de trabalho específico.