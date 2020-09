Portimonense empata sem golos diante do Reading

O Portimonense empatou esta terça-feira, sem golos, diante do Reading, equipa do segundo escalão do futebol inglês, em jogo de preparação disputado no Estádio Municipal de Portimão.





Maurício e Júlio César, dois dos mais recentes reforços do Portimonense, foram utilizados na segunda parte. Fabrício, que também chegou recentemente, ficou de fora.Foi o segundo ensaio do Portimonense na pré-época, depois da derrota (2-1) contra o Sporting.