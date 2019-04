Portimonense exige retratação pública de José Manuel Antunes

O líder da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, considerou "infelizes e inadmissíveis" as declarações produzidas na última segunda-feira por José Manuel Antunes , ex-vice-presidente do Benfica, que acusou os algarvios de "serem o FC Porto B".O antigo dirigente encarnado atribuiu a António Folha, treinador do Portimonense, uma reação nas redes sociais de André Villas Boas, que já orientou o FC Porto. José Manuel Antunes "manifestou uma clara falta de respeito pelo Portimonense e pela cidade de Portimão", assinala Rodiney Sampaio.O presidente da SAD do Portimonense diz que "resta a essa pessoa, perante os comentários infelizes e desajustados que produziu, pedir desculpas publicamente".Rodiney Sampaio alerta que "antes de alguém fazer qualquer comentário sobre o que não conhece deve informar-se e, no caso do Portimonense, importará ver o que tínhamos há uns anos, quando começámos este trabalho, e o que temos agora, construído com muito empenho e sacrifício".O líder da SAD assinala que "respeitamos todos os clubes e todos, sem exceção, são por nós bem recebidos - falo das comitivas oficiais mas também dos adeptos - e por isso exigimos respeito. Neste caso, é por demais evidente que houve uma falta de respeito, pelo que aguardamos pela retratação pública de quem proferiu tais declarações".