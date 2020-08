Portimonense faz esforço por Fabri e Maurício

O defesa Maurício e o avançado Fabrício, ambos ligados ao Urawa Red Diamonds (Japão), podem voltar em breve ao Portimonense mas ainda estão arestas por limar, em particular no que concerne a questões salariais.

Os dois jogadores auferem vencimentos muito acima dos valores médios praticados no Portimonense e o seu retorno obrigará a um esforço (em diferentes sentidos) de todas as partes, na procura de uma plataforma de entendimento.

Entretanto, o São Paulo rejeitou uma proposta do Aris de Salónica com vista ao empréstimo de Júnior Tavares, tudo apontando para que o jogador possa continuar ao serviço do Portimonense, dadas as boas relações entre os algarvios e o clube detentor do seu passe. Júnior, de resto, já manifestou o desejo de manter-se no Algarve.