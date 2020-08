Portimonense faz esforço por Júnior Tavares

Júnior Tavares, um lateral-esquerdo convertido (e com bons resultados) em médio por Paulo Sérgio, terminou a ligação ao Portimonense, mas o desejo da SAD passa por garantir a continuidade do jogador. Um novo empréstimo é uma possível solução, até por força do bom relacionamento entre Portimonense e São Paulo, com um longo histórico de negócios, mas outros clubes podem intrometer-se. Júnior Tavares está na agenda do Vasco da Gama.