Portimonense faz insistência por Carlinhos

O Portimonense continua a alimentar esperanças na contratação do médio Carlinhos, que na época passada esteve no V. Setúbal, embora o jogador tenha afirmado nas últimas horas que continuará ao serviço do Vasco da Gama, pelo qual assinou em junho. Quanto ao lateral Moufi (ex-Tondela), que assinou até 2023, já trabalhou ontem em Portimão e em breve são esperados o avançado malaio Safawi Rasid e o extremo iraniano Salmani. Até ao fecho do mercado deverá chegar mais um avançado.