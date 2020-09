Portimonense festeja melhor relvado com funcionários

Os responsáveis da SAD do Portimonense festejam esta terça-feira a conquista do prémio de melhor relvado da 1ª Liga em 2019/20 com os funcionários responsáveis pelo tratamento do tapete verde do Estádio Municipal e também do centro de treinos.





Rodiney Sampaio, presidente da SAD, e Edgar Vilaça, administrador financeiro, fizeram questão de posar para a foto com António Balsas, chefe de equipa, e demais funcionários que asseguram diariamente a manutenção dos relvados utilizados pelas equipas profissionais do Portimonense.O relvado do Estádio Municipal de Portimão foi considerado pela terceira época consecutiva o melhor da 1ª Liga, feito que revela a qualidade dos profissionais envolvidos no trabalho diário no recinto e é fruto, também, do investimento feito na renovação do piso, em 2017, com a colocação de um novo tapete e a alteração dos sistemas de rega e drenagem.