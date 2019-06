Portimonense ganha corrida a Sporting, Alavés e Lille e Beto assina por quatro épocas

Beto, avançado do Ol. Montijo, vai reforçar o Portimonense. Os algarvios ganharam a corrida a Sporting (que pretendia integrá-lo de início na equipa de sub-23), Alavés e Lille, onde o jogador prestou provas, e o contrato entre as partes será válido para as próximas quatro temporadas.





Beto, de 21 anos, foi a grande sensação do Campeonato de Portugal, com 21 golos em 36 jogos disputados. O português vai assim estrear-se nas provas profissionais.