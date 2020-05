Portimonense já liquidou dívida ao At. Mineiro

O Portimonense já pagou ao Atlético Mineiro 110 mil euros relativos aos direitos de formação do extremo Bruno Tabata, na sequência de uma decisão da FIFA, num processo que se arrastava desde 2015.

Lásaro da Cunha, vice-presidente do clube brasileiro, confirmou a chegada do dinheiro que, praticamente, não entrou nos cofres do Atlético Mineiro: o valor ajudou a liquidar uma dívida ao Caracas, da Venezuela, referente ao jogador Otero (135 mil euros).

O Portimonense, garantiu recentemente Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD, "não deve nada a ninguém mas é credor de vários clubes e, sabendo das dificuldades provocadas pelo coronavírus, importa deixar claro que a solidariedade não pode funcionar só num sentido".