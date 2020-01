Portimonense mantém protesto do jogo com o Sporting

O Portimonense sustenta que Bruno Fernandes não cumpriu três épocas desportivas inscrito na Federação Portuguesa de Futebol entre os 15 e os 21 anos e, por isso, não pode contar como formado localmente. Para os algarvios, o médio mudou-se do Boavista para o Novara sem completar três temporadas na íntegra no futebol nacional até atingir os 21 anos, argumento que sustentará o protesto do jogo com o Sporting.

O Portimonense protestou o jogo por alguns dos responsáveis se terem apercebido das dúvidas dos leões, que terão ponderado alterações na ficha do jogo. No Instagram, Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD, deu a entender que a questão até terá sido levantada pelos delegados da Liga. Em causa está uma infração ao regulamento da Taça da Liga, que obriga à inclusão de dois futebolistas formados localmente.