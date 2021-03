Portimonense oficializa contratação de Imbula

O Portimonense oficializou esta terça-feira a contratação do médio franco-congolês Giannelli Imbula, que só poderá representar os algarvios a partir da próxima época, pois na atual as inscrições já encerraram.





"Estou feliz. Fui contactado por outros clubes mas optei pelo Portimonense, devido ao projeto apresentado, que me agradou", assinalou Imbula, que assinou um vínculo válido até junho de 2022.Também pesou na decisão tomada "o conhecimento do país e do futebol português, pois já representei o FC Porto".Já a trabalhar em Portimão (embora à parte, a fim de recuperar os índices físicos), Imbula refere que as instalações dos alvinegros "estão ao nível dos grandes clubes e isso traduz uma grande aposta da SAD no futuro".Robson Ponte, vice-presidente da SAD, referiu que "o Portimonense antecipou-se a outros clubes e o Imbula, ao tomar conhecimento do nosso projeto, não teve dúvidas em aceitar".Como profissional, Imbula despontou no Guingamp, daí transitando para o Marselha. Em 2015/16 ingressou no FC Porto, na condição de maior investimento de sempre do clube (20 milhões de euros), mas não vingou no Dragão, seguindo-se etapas no Stoke City, Toulouse, Rayo Valllecano, Lecce e Sochi.