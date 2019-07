Portimonense perdeu com o Al Duahil num jogo que terminou mais cedo

O Portimonense perdeu esta sexta-feira com o Al Duahil, do Qatar, por 0-1, equipa orientada pelo português Rui Faria. Almoez (39') marcou o único golo do ensaio.

O jogo teve apenas 85 minutos de duração, por decisão do árbitro Nuno Alvo. A partida esteve interrompida entre os 73 e os 76 minutos, devido a uma sucessão de entradas duras, com elementos dos dois bancos a entrarem dentro do campo para acalmarem os ânimos, e aos 85 minutos Ali Hassan Afif agrediu à cabeçada Iury Castilho, avançado do Portimonense, o que levou o árbitro a encerrar o duelo.

O Portimonense apresentou inicialmente uma equipa composta por elementos menos utilizados e alguns sub-23. Só a partir dos 60 minutos o treinador António Folha colocou em campo os habituais titulares.