Portimonense procura terceira vitória seguida

O Portimonense vai a Famalicão à procura da terceira vitória consecutiva, algo que ainda não sucedeu sob o comando do treinador Paulo Sérgio. A última vez em que tal aconteceu foi na temporada 2018/19, com António Folha no banco. A melhor série de sempre, cinco vitórias seguidas, data de 1981/82, era Artur Jorge o treinador.