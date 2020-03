Portimonense promove concurso de talentos por vídeo

Com as competições desportivas suspensas e os atletas em suas casas, respeitando um período de recolhimento devido ao coronavírus, o Portimonense decidiu promover um concurso de talentos, denominado "Got Talent Portimonense", no qual os praticantes das diversas modalidades, técnicos e colaboradores poderão mostrar as suas habilidades musicais ou noutras artes.

Os participantes terão de produzir um vídeo, com a duração mínima de um minuto e máxima de seis minutos, que será depois colocado nas redes sociais do clube.

Trata-se de uma ideia que visa manter a família portimonense num ambiente de partilha e de proximidade num período em que, devido às circunstâncias, atletas, treinadores e colaboradores têm contacto apenas através das redes sociais.

O Portimonense atingiu na época em curso, e pela primeira vez na sua história, a fasquia dos mil praticantes, nas modalidades de futebol (juvenil e veteranos), futsal, basquetebol, andebol e eSports. O futebol profissional, que conta com duas equipas, é da responsabilidade da SAD.