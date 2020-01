Portimonense quer "inverter ciclo sem vitórias" no jogo frente ao Aves

O treinador António Folha disse esta quinta-feira que quer inverter o ciclo de quatro jornadas sem vitórias do Portimonense na deslocação ao Desportivo das Aves, no sábado, no jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.

"Vamos lutar para ganhar, pois uma vitória faz muita falta nesta caminhada até ao final do campeonato, e quantos mais pontos conseguirmos amealhar, tanto melhor", disse o técnico dos algarvios.

Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo que opõe o Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com seis pontos, ao Portimonense, 17.º, com 14, que se disputa no sábado, às 15H30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

Na opinião do treinador, o embate entre as duas equipas que ocupam os últimos ligares da tabela "será certamente muito difícil e disputado", porque ambas necessitam de conquistar pontos para se manterem na luta pela manutenção.

"Para o Aves, dada a sua posição na classificação, o jogo pode ser encarado como uma final, o que pode gerar uma motivação extra, criando-nos ainda mais dificuldades num campo já de si muito difícil", sublinhou.

António Folha asseverou que o Portimonense "mantém a motivação e crê que pode sair da Vila das Aves com uma vitória, embora tenha algumas baixas importantes na equipa devido a aos impedimentos de Lucas Fernandes, Fernando e de Jackson Martinez".

De acordo com o boletim médico do emblema algarvio, os médios Lucas Fernandes, que fez uma entorse num joelho no jogo com o Boavista, "realizou novo exame de imagem onde foi evidenciada lesão do menisco externo do joelho esquerdo", e Fernando Medeiros, substituído no jogo com o Paços de Ferreira, realizou exame que revelou "micro lesão no gémeo externo da perna direita".

Segundo António Folha, também o avançado colombiano Jackson Martinez "está impedido de defrontar o Aves, devido a problemas físicos que tiveram origem em pancadas infligidas" pelos adversários no último jogo.

"Neste momento estamos muito condicionados em termos de jogadores, mas confio em todos os que estão disponíveis para atacar o jogo. O importante é estabilizar a equipa para que esteja sólida a defender e a atacar", destacou.

Folha acrescentou que vai jogar na Vila das Aves com uma equipa que "pode garantir um resultado positivo, que é a vitória".

O treinador disse ainda que dos três reforços de 'inverno', tanto Bruno Costa, que se estreou pelos algarvios na partida diante do Paços de Ferreira (0-0) em casa, e o japonês Takma Nishimura estão em condições de jogar na Vila das Aves, ao contrário de Evans Mensah que ainda está a resolver questões pessoais.