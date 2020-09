Portimonense recebe vencedor da Liga Europa em 14 de setembro

O Portimonense defronta o Sevilha no próximo dia 14 de setembro, no Estádio Municipal de Portimão, no último ensaio da equipa orientada por Paulo Sérgio antes da edição 2020/21 da 1ª Liga.





O Sevilha, que recentemente se sagrou vencedor da Liga Europa e é orientado por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, estagiará durante alguns dias no Algarve.