Portimonense recusa proposta de 2,5 milhões de euros por Dener

O Portimonense recusou uma oferta do Al Nassr, da Arábia Saudita, no valor de 2,5 milhões de euros, pelo passe do médio brasileiro Dener, que deverá continuar ao serviço dos alvinegros até final da época em curso, podendo sair depois mas sempre por valores acima da proposta agora recebida.





Dener é uma das unidades mais influentes do plantel às ordens de Paulo Sérgio e a sua importância na produção da equipa, associada à crença dos responsáveis da SAD de que o jogador vale consideravelmente mais, levou à recusa dos números apresentados pelo Al Nassr.O médio, também cobiçado em França e em Portugal, beneficia agora de uma circunstância que ainda o valorizará mais mais: tal como vários outros dos brasileiros que servem o Portimonense há alguns anos, já adquiriu a cidadania portuguesa, figurando como comunitário. Pode, inclusive, representar a seleção nacional.