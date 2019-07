Portimonense regressa com exames médicos e treino fechado

O Portimonense iniciou esta segunda-feira os trabalhos para a época 2019/20, com a realização dos habituais exames médicos e um treino à porta fechada, no estádio municipal de Portimão.A equipa algarvia, 12.º classificada da última edição do campeonato, ao somar 39 pontos, vai realizar o estágio de preparação dividida pelo centro de treinos (estádio Dois Irmãos) e pelo estádio municipal, ambos na cidade de Portimão.O Portimonense tem previstos jogos de preparação no seu estádio, com o Wrexham (País de Gales, Reino Unido), no dia 9 de julho, às 19 horas, Sporting de Braga (13), Marítimo (16) e com os franceses do Lille (24).Os algarvios vão ainda defrontar os espanhóis do Getafe (19 de julho), na Copa Ibérica, torneio quadrangular no qual participam também o FC Porto e os espanhóis do Betis, em jogos agendados para o estádio municipal de Portimão.O defesa central brasileiro Willyan Rocha, que nas duas últimas temporadas representou o Cova da Piedade, e o médio Paulo Estrela (ex-FC Porto) foram os únicos reforços anunciados pelos algarvios no seu sítio oficial na Internet.Contudo, fonte do clube disse à agência Lusa que o Portimonense garantiu também os serviços do médio Jorge Vilela (ex-Desportivo das Aves), Luquinha, Rómulo e Felipe Vieira (todos ex-Londrina, do Brasil), Iury Castilho (ex-Al Fahya, da Arábia Saudita), Stephen Payne (ex-Varzim) e Rodrigo Freitas (ex-Fluminense, do Brasil).Gonda, Leonardo, Ricardo Ferreira e Carlos Henriques.Willyan Rocha (ex-Cova da Piedade), Stephen Payne (ex-Varzim), Rodrigo Freitas (ex-Fluminense), e Felipe Vieira (ex-Londrina), Lucas, Jadson, Brendon, Felipe Macedo, Henrique, Hackman e Jean Felipe.Rómulo (ex-Londrina) e Luquinha (ex-Londrina), Jorge Vilela (ex-Desportivo das Aves), Pedro Sá, Marcel, Dener, Aylton Boa Morte, Fernandinho (ex-Penafiel), Paulinho, Lucas Fernandes, Wellington e Ruster.Tabata, Beto (ex-Olímpico do Montijo), Iury Castillo (ex-Al-Fayha, Arábia Saudita): António Folha.Saídas: Ruben Fernandes (Gil Vicente), Vítor Tormena (Sporting de Braga).