Portimonense sem margem de erro

As esperanças do Portimonense na permanência passam, em larga medida, pelo duelo desta noite, frente ao Marítimo. Os algarvios até têm estado bem no recomeço do campeonato, igualando o seu melhor ciclo na prova (cinco pontos em três jogos), mas a diferença para a linha de permanência aumentou de seis para sete pontos e as dificuldades agudizaram-se ainda mais.

“Todos conhecemos a realidade e sabemos que este jogo é muito importante para nós”, assinala o treinador Paulo Sérgio, que espera, ao longo dos 90 minutos, uma equipa à imagem do que tem feito... nas segundas partes. E pede, por isso, “uma entrada forte em jogo e mais consistência”, além de “disponibilidade, querer e vontade de todos”. Uma vitória alvinegra deixará a permanência à distância de quatro pontos.

Mexida na defesa

A ausência de Lucas Possignolo, castigado (viu, diante do Santa Clara, o quinto cartão amarelo da temporada na Liga), obriga Paulo Sérgio a mexer no compartimento defensivo. Jadson, o habitual capitão de equipa, deixou de integrar o onze depois de uma má exibição em Braga, no último jogo antes da suspensão do campeonato, e deve agora recuperar a titularidade.

No polo oposto, as limitações físicas evidenciadas por Jackson Martínez - que o próprio Paulo Sérgio reconheceu serem superiores às manifestadas antes da paragem - devem levar à aposta em Vaz Tê para o eixo do ataque, num jogo que se prevê intenso e de muita luta.

Entretanto, o grupo submeteu-se ontem a mais uma bateria de testes ao coronavírus (o 11º, incluindo um teste serológico), cujos resultados serão conhecidos na manhã de hoje. Até ao momento, e em todos os outros exames, os resultados foram sempre negativos.

Insulares pouco felizes no Sul

Em 15 deslocações ao reduto do Portimonense, e em jogos a contar para competições oficiais, o Marítimo só ganhou por uma vez. Os algarvios contam com 11 triunfos e registaram-se três empates.

O único sucesso dos insulares em Portimão ocorreu a 28 de agosto de 2017 e um golo de Ricardo Valente, já em período de compensações, decidiu a partida (2-1), depois de Edgar Costa ter colocado o Marítimo em vantagem e Pires empatar.