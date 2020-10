Portimonense sem parar até Tondela

A primeira vitória da época, na Madeira, diante do Marítimo, não deu direito a folga: o Portimonense volta a entrar em ação já na próxima sexta-feira, em Tondela, e ontem à tarde o treinador Paulo Sérgio orientou uma sessão de trabalho na qual os mais utilizados no Funchal fizeram trabalho de recuperação.





A estreia a ganhar veio reforçar a confiança no seio do grupo, sobretudo pela forma como a equipa soube reagir à desvantagem no terreno de um adversário que vivia um bom momento e vinha de um triunfo no reduto do campeão FC Porto.Para a viagem a Tondela, Paulo Sérgio não poderá contar com Moufi, a recuperar de Covid-19, e Hackman, a melhorar os índices físicos.