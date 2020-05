Portimonense solidário com Cova da Piedade e Casa Pia

O Portimonense manifestou esta quarta-feira "total solidariedade em relação a Casa Pia e Cova da Piedade, que não terão possibilidade de discutir dentro do campo a sua permanência na 2.ª Liga", depois de "decisões recentes que não parecem geradoras de unanimidade".





Os alvinegros endereçam, por outro lado, "os parabéns a Farense e Nacional, por terem alcançado o objetivo a que se propuseram no início da temporada".O Portimonense sustenta que "a solidariedade, nestes tempos de pandemia, deve vir de todos os clubes e de todas as entidades" e reforça o desejo de "jogar a integralidade dos jogos que estão por realizar em 2019/20, fazendo prevalecer um preceito fundamental em competição: o mérito desportivo".Em comunicado, a SAD do Portimonense assegura que "jamais poderemos apoiar descidas de divisão que não traduzam o rendimento desportivo e o sucesso das equipas dentro do terreno de jogo e por isso hoje estamos solidários com Casa Pia e Cova ds Piedade e com as respetivas administrações, equipas técnicas, atletas, funcionários e adeptos".Os alvinegros adiantam que "num momento já de si delicado para o País e para o Mundo, numa fase em que a sociedade ainda não sabe como vai recuperar do impacto económico e social da pandemia, nada mais injusto que agudizar o sofrimento de centenas de famílias, desbaratar o esforço financeiro dos clubes e impedir os jogadores de fazer aquilo que mais gostam".Por fim, a SAD do Portimonense assinala que "se não for exequível completar o calendário e trazer verdade e justiça à classificação, só nos resta defender o alargamento da competição em nome da tal solidariedade tão apregoada no futebol português".