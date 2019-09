Portimonense vai apresentar exposição à Liga sobre arbitragem do jogo com FC Porto

Theodoro Fonseca confirmou à Rádio Renascença que o Portimonense vai apresentar uma exposição à Liga sobre a arbitragem no jogo com o FC Porto. O acionista maioritário da SAD do emblema algarvio diz-se lesado e assume que vai agir pelo "futebol português"."Vamos apresentar queixa para que isso não aconteça mais. Isto não é porque o Portimonense perdeu para o FC Porto. Vamos fazer a reclamação em prol do futebol português. O Portimonense é muito pequenino para incomodar alguém. Sei perder, sempre fui justo, mas se alguma coisa prejudicar o futebol português ou o Portimonense eu dou a cara. Não estou aqui porque perdi com o FC Porto. Não jogámos nada na primeira parte, nada, mas não podemos ser prejudicados pela arbitragem e pelo VAR também", afirmou e apontou o lance que viria a original o penálti para os dragões, aos 23'."Não foi erro humano, foi erro do VAR, foi um erro coletivo. É muito claro. A bola não toca na mão, mas no peito. O VAR dá o penálti e fico muito triste porque é uma situação que já não depende só de nós. Dependemos da parte extra campo. O árbitro esteve muito mal e toda a equipa de arbitragem também", disse, acrescentando que a equipa de Folha não trabalha "a semana inteira para depois ser prejudicada por um erro extra campo".