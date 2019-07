O Portimonense bateu os sub-23 do Chelsea, por 5-2, no primeiro ensaio da época, disputado na manhã deste sábado, no Estádio Municipal de Portimão, à porta fechada.O reforço Iury Castilho, avançado brasileiro proveniente do Al-Fayha, da Arábia Saudita, abriu a contagem, e outro reforço, o defesa brasileiro Willyan Rocha, ex-Cova da Piedade, marcou o último golo dos algarvios. Pelo meio Lucas Possignolo e Ruster, este por duas vezes, também marcaram.Na próxima terça-feira o Portimonense defronta os galeses do Wreham, no segundo ensaio da pré-época.