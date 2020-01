Problema contratual deixa Jackson Martínez de fora do jogo com o Boavista

Jackson Martínez ficou de fora das opções do treinador do Portimonense, António Folha, diante do Boavista (em jogo da 15ª jornada da Liga, que está a decorrer, no Estádio do Bessa), devido a problemas contratuais.

O jogador foi emprestado ao Portimonense pelos chineses do Guangzhou Evergrande (a exemplo do que sucedeu na época passada) até 31 de dezembro último e há entendimento para a prorrogação dessa cedência até ao fim da época em curso mas a documentação necessária não deu entrada a tempo na Liga.

Como a relação contratual entre Jackson Martínez e o Portimonense se extinguiu e não houve, até ao momento, renovação, a Liga retirou o jogador da listagem do plantel dos algarvios disponível no seu site.