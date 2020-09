Promessa cumprida: adeptos do Portimonense caminharam até ao alto da Fóia

Um grupo de adeptos do Portimonense percorreu este domingo os 34 quilómetros que separam o Estádio Municipal de Portimão da Fóia, o ponto mais alto do Algarve.





No decurso da época passada, foi feita uma promessa: se o Portimonense garantisse a permanência na 1ª Liga haveria uma caminhada até ao alto da Fóia para celebrar. Os alvinegros não garantiram esse objetivo em campo mas depois, devido ao afastamento do Vitória de Setúbal das competições profissionais, conseguiram manter-se no escalão principal.Um grupo de corajosos fez-se à estrada pela manhã bem cedo e antes da hora de almoço a promessa estava cumprida. Vários atuais e ex-jogadores do Portimonense - como Ewerton, que está ao serviço do Urawa Reds, do Japão - enviaram mensagens de incentivo e apoio ao grupo.Agora está feita uma nova promessa: caso o Portimonense garanta um lugar nas competições europeias será percorrido a pé o trajeto entre Portimão e o santuário da Nossa Senhora da Piedade (Mãe Soberana), em Loulé.