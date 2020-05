Quebrar jejum logo a abrir

O Portimonense não ganha um jogo oficial desde 30 de novembro de 2019 (2-1 diante do Famalicão) e o propósito, no reinício do campeonato, em casa, frente ao Gil Vicente, passa por quebrar esse longo jejum.

Os algarvios estão em lugar de descida e distam seis pontos da zona de permanência, pelo que um regresso com uma vitória é entendido como um passo muito importante para evitar a queda na 2ª Liga.

O grupo voltou ontem ao trabalho, depois da folga de domingo, com todos os elementos disponíveis.