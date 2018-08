Regresso de Paulinho confirmado

O Portimonense anunciou esta terça-feira o regresso do médio-ofensivo Paulinho, que em janeiro último havia trocado os algarvios pelo FC Porto.O jogador desvinculou-se agora dos dragões (o Portimonense já conta com um jogador emprestado pelo FC Porto, Ewerton, o máximo permitido pelos regulamentos) e já poderá entrar nas escolhas do treinador António Folha para a receção ao Santa Clara, no próximo sábado.A SAD do Portimonense não revelou a duração do contrato nem se o FC Porto fica com opção de compra.