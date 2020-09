Reko reforça os sub-23 do Portimonense

O Portimonense confirmou a contratação do médio Reko, ex-Aves, por três épocas. O jogador, de 21 anos, começará por integrar o plantel dos sub-23, de olho na possível ascensão à equipa principal.





"Estávamos a acompanhar os desempenhos de Reko, jogador revelação no escalão sub-23 e um dos mais jovens a atuar na Liga NOS na época passada", assinalou o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio."É um jogador novo e vai crescer e superar as expetativas", vaticina o líder da SAD dos alvinegros.Reko chega ao Algarve "aliciado por um projeto muito interessante e com vontade de ajudar o Portimonense". O médio considera-se "um jogador completo e a circunstância de poder jogar em várias posições constitui um ponto a meu favor".