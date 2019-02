Ricardo Ferreira e a receção ao Rio Ave: «Em casa costumamos ter bons resultados»

O guarda-redes do Portimonense, Ricardo Ferreira, manifestou-se esta sexta-feira confiante em que a equipa "consiga fazer um bom resultado" na receção ao Rio Ave, no sábado, no jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a formação de Vila do Conde, a que não compareceu nenhum elemento da equipa técnica do Portimonense e sem que tivesse sido dada qualquer explicação para a ausência, o habitual titular da baliza dos algarvios frisou que a equipa "quer repetir alguns dos bons resultados" alcançados no seu terreno."O que interessa são os três pontos e sabemos que em casa costumamos ter bons resultados, é isso que nós queremos, os três pontos", sublinhou.Na opinião de Ricardo Ferreira, o Rio Ave "reforçou-se bem no mercado de janeiro, de forma a lutar pela Europa" e desloca-se a Portimão, "certamente, também para conquistar os três pontos".O guarda-redes, titular esta temporada em 15 jogos oficiais pelos algarvios, admitiu que o Portimonense "está a adaptar-se a uma nova realidade", depois de perder jogadores importantes na equipa, embora mantenha a mesma filosofia, a de ganhar cada encontro.O Portimonense perdeu no mercado de janeiro três das suas pedras mais influentes: o lateral-esquerdo Manafá (FC Porto), o médio Ewerton (Urawa Reds, do Japão) e o extremo Nakajima para o Al-Duhail (Qatar)."Tivemos muitos reforços e muitas perdas, mas cada jogo tem a sua história. Preocupamo-nos mais connosco e com o que podemos fazer dentro do campo", concluiu o jogador.Questionado pelos jornalistas sobre a integração dos novos jogadores contratados em janeiro para reforçar o plantel, Ricardo Ferreira foi impedido de se pronunciar por um dos elementos das relações públicas do clube, Rui Carvalho, alegando que "as perguntas estavam limitadas à antevisão" do jogo com o Rio Ave.O Portimonense, oitavo classificado, com 27 pontos, e Rio Ave, nono, com 25, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.